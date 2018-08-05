Карпаты – Олимпик: видео голов и моментов матча

Львовские "Карпаты" и донецкий "Олимпик" в матче забили четыре гола. Кроме того, в одном из моментов голкипер "Карпат" Кучинский спас свою команду от пропущенного гола.

Если после грозы в начале матча команды "присматривались" друг к другу, то уже после тридцатой минуты они начали забивать голы.

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Сначала Лебеденко перехватил мяч на своей половине поля, прошел с ним в штрафную площадку, откуда навесил на Ди Франко. Аргентинец головой замкнул навес. Это был его первый гол за "Карпаты".

Гол Ди Франко в ворота "Олимпика"

Еще за четыре минуты счет был удвоен. На этот раз забил Швед. Он получил мяч еще на своей половине поля, на фланге обошел двух соперников, и дойдя до штрафной площадки соперников, пробил в верхний дальний угол ворот.

Гол Шведа в ворота "Олимпика"

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После этого "Олимпик" создал свой самый острый момент в первом тайме – но Кучинский невероятным образом спас свою команду от пропущенного гола.

Видео момента "Олимпика" в матче против "Карпат"

И все же "Олимпик" сумел забить в этом матче. Произошло это уже после перерыва. Кравченко выиграл позицию у защитников при подаче со штрафного и сократил отставание своей команды.

Гол Кравченко в ворота "Карпат"

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А незадолго до конца матча "Олимпик" удалось сравнять счет. Защитники "Карпат" без присмотра оставили в штрафной Тейшейру, который в касание и переправил мяч в ворота львовской команды.

Карпаты – Олимпик 2:2

Голы: Ди Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 87

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