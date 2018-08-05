Карпати – Олімпік: відео голів та моментів матчу

Львівські "Карпати" та донецький "Олімпік" у матчі забили чотири голи. Окрім того, в одному з моментів голкіпер "Карпат" Кучинський врятував свою команду від пропущеного голу.

Якщо після грози на початку матчу команди "придивлялися" один до одного, то вже після тридцятої хвилини вони почали забивати голи.

Читайте також: Скандальний епізод, за який Фонсека вилаяв Хацкевича після матчу "Динамо" – "Шахтар": відео

Спочатку Лебеденко перехопив м'яч на своїй половині поля, пройшов з ним до штрафного майданчика, звідки навісив на Ді Франко. Аргентинець головою замкнув навіс. Це був його перший гол за "Карпати".

Гол Ді Франко у ворота "Олімпіка"

Ще за чотири хвилини рахунок було подвоєно. Цього разу забив Швед. Він отримав м'яч ще на власній половині поля, на фланзі обійшов двох суперників, і дійшовши до штрафного майданчика суперників, пробив у верхній дальній кут воріт.

Гол Шведа у ворота "Олімпіка"

Читайте також: У коментаторів українського телеканалу вкрали мікрофони під час матчу "Динамо" – "Шахтар"

Після цього "Олімпік" створив свій найгостріший момент у першому таймі – однак Кучинський неймовірним чином врятував свою команду від пропущеного голу.

Відео моменту "Олімпіка" у матчі проти "Карпат"

Та все ж "Олімпік" зумів забити у цьому матчі. Сталося це вже по перерві. Кравченко виграв позицію у захисників при подачі зі штрафного і скоротив відставання своєї команди.

Гол Кравченка у ворота "Карпат"

Читайте також: Фани "Динамо" закидали поле під час матчу з "Шахтарем" туалетним папером: фото

А незадовго до кінця матчу "Олімпіку" вдалося зрівняти рахунок. Захисники "Карпат" без нагляду залишили у штрафному Тейшейру, який в дотик і переправив м'яч у ворота львівської команди.

Карпати – Олімпік 2:2

Голи: Ді Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 87

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24