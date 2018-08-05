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Карпати – Олімпік: відео голів та моментів матчу

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Карпати – Олімпік відео голів матчу УПЛ 5 серпня
Карпати – Олімпік відео голів матчу УПЛ 5 серпня

Львівські "Карпати" та донецький "Олімпік" у матчі забили чотири голи. Окрім того, в одному з моментів голкіпер "Карпат" Кучинський врятував свою команду від пропущеного голу.

Якщо після грози на початку матчу команди "придивлялися" один до одного, то вже після тридцятої хвилини вони почали забивати голи.

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Спочатку Лебеденко перехопив м'яч на своїй половині поля, пройшов з ним до штрафного майданчика, звідки навісив на Ді Франко. Аргентинець головою замкнув навіс. Це був його перший гол за "Карпати".

Гол Ді Франко у ворота "Олімпіка"

Ще за чотири хвилини рахунок було подвоєно. Цього разу забив Швед. Він отримав м'яч ще на власній половині поля, на фланзі обійшов двох суперників, і дійшовши до штрафного майданчика суперників, пробив у верхній дальній кут воріт.

Гол Шведа у ворота "Олімпіка"

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Після цього "Олімпік" створив свій найгостріший момент у першому таймі – однак Кучинський неймовірним чином врятував свою команду від пропущеного голу.

Відео моменту "Олімпіка" у матчі проти "Карпат"

Та все ж "Олімпік" зумів забити у цьому матчі. Сталося це вже по перерві. Кравченко виграв позицію у захисників при подачі зі штрафного і скоротив відставання своєї команди.

Гол Кравченка у ворота "Карпат"

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А незадовго до кінця матчу "Олімпіку" вдалося зрівняти рахунок. Захисники "Карпат" без нагляду залишили у штрафному Тейшейру, який в дотик і переправив м'яч у ворота львівської команди.

Карпати – Олімпік 2:2
Голи: Ді Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 87

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Теги: Новини України УПЛ ФК Карпати ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
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