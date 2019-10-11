Карпаты снова замело: фото с заснеженной вершины

На горе Поп Иван Черногорский снова выпал снег. На вершине плохая видимость, поэтому туристам рекомендуют брать в поход навигаторы.

В то же время, на горе морозно, температура опустилась до -1 градуса. Видимость составляет до 30 метров. Об этом информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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На горе туманно, облачно и ветрено. Метеорологи предупреждают: ориентирование на этой территории – затруднено.

В то же время, на других высокогорьях Карпат снег начинает сходить. На Драгобрате видны единичные снежные островки. Дело в том, что в Украину возвращается бабье лето. В частности, в западных регионах потеплеет до +21 градуса.

Ситуация на Драгобрате сейчас и 3 дня назад / скриншот из snig.info