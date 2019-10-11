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      Карпати знову замело: фото з засніженої вершини

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      Піп Іван Чорногірський
      Піп Іван Чорногірський / фото з фейсбук-сторінки Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

      На горі Піп Іван Чорногірський знову випав сніг. На вершині погана видимість, тому туристам рекомендують брати у похід навігатори.

      Водночас, на горі морозно, температура опустилася до -1 градуса. Видимість становить до 30 метрів. Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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      На горі туманно, хмарно та вітряно. Метеорологи попереджають: орієнтування на цій місцевості – ускладнене.

      Водночас, на інших високогір’ях Карпат сніг починає сходити. На Драгобраті видно поодинокі снігові острівці. Річ у тім, що в Україну повертається бабине літо. Зокрема, у західних регіонах потепліє до +21 градуса.

      Ситуація на Драгобраті зараз і 3 дні тому/ скріншот зі snig.info

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода Карпати
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