Карпаты засыпает снегом: яркие фото и видео

Посреди мая Карпаты снова засыпало снегом. В частности, он выпал на Прикарпатье в Верховинском районе. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Так, в Укргидрометцентре предупреждали, что 7 мая в Ивано-Франковской области ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом. Вместе с тем усилится и северо-западный ветер – до 15 – 20 метров за секунду.

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Зато в самих Карпатах синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе до 0...-3 градусов, что может вызвать скользкость на дорогах. Видимость на автодорогах может быть ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

Видео, на котором видно, как Карпаты засыпает снегом опубликовал на своей Facebook-странице Иван Шкиндюк.

Утро 7 мая 2019, Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах, не поймет,

– отметил он в заметке к видео.

Карпаты в мае засыпает снегом: смотрите видео

В соцсетях украинцы тоже делятся неожиданным появлением снега в мае.



Карпаты 7 мая засыпало снегом

Отметим, что в первые дни мая высокогорье Карпат уже засыпало снегом, а температура воздуха в горах даже опускалась до 2 градусов мороза.

Добавим также, что в прошлом году снег в Карпатах падал даже в конце июня. Тогда, в частности, на курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщины.