12:08
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, 6 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Карпаты засыпает снегом: яркие фото и видео

      164 Читати новину українською
      Карпаты в мае засыпало снегом
      Карпаты в мае засыпало снегом / Фото из соцсетей

      Посреди мая Карпаты снова засыпало снегом. В частности, он выпал на Прикарпатье в Верховинском районе. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

      Так, в Укргидрометцентре предупреждали, что 7 мая в Ивано-Франковской области ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом. Вместе с тем усилится и северо-западный ветер – до 15 – 20 метров за секунду.

      Читайте также: Европу в мае засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

      Зато в самих Карпатах синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе до 0...-3 градусов, что может вызвать скользкость на дорогах. Видимость на автодорогах может быть ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

      Видео, на котором видно, как Карпаты засыпает снегом опубликовал на своей Facebook-странице Иван Шкиндюк.

      Утро 7 мая 2019, Верховинский район, Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах, не поймет,
       отметил он в заметке к видео.

      Карпаты в мае засыпает снегом: смотрите видео

      В соцсетях украинцы тоже делятся неожиданным появлением снега в мае.


      Карпаты 7 мая засыпало снегом

      Отметим, что в первые дни мая высокогорье Карпат уже засыпало снегом, а температура воздуха в горах даже опускалась до 2 градусов мороза.

      Добавим также, что в прошлом году снег в Карпатах падал даже в конце июня. Тогда, в частности, на курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщины.

      blog_ava
      Главные новости 6 мая: новый командующий ООС, детали авиакатастрофы в РФ и роды Меган Маркл
      сегодня
      1136
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Снег в Украине Карпаты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жестокая "русская рулетка" на жизнь, или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      сегодня , 12:00 Жестокая "русская рулетка" на жизнь, или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      Злой Одессит 797
      Приватизированное 9 мая: почему Россия обречена на одиночество
      сегодня , 11:00 Приватизированное 9 мая: почему Россия обречена на одиночество
      Павло Казарін 191
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      48
      Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом надо знать
      сегодня , 10:03 Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом надо знать
      123
      Гуманізація допитів: чому потрібно перестати калічити дітей
      сегодня , 08:40 Гуманізація допитів: чому потрібно перестати калічити дітей
      Фундація DEJURE 457
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      НБУ назвал причины подорожания доллара и падение гривны
       31 июля 2018 , 22:48
      "Интер" хотят лишить лицензии за "Голубой огонек" с Кобзоном
       1 января 2015 , 14:37
      УЕФА назвал лучшего игрока прошлого сезона
       30 августа 2018 , 20:25
      Знаменитый украинский комментатор: Динамо снова сыграло в пугливый футбол – это ожидаемый провал
       8 марта , 16:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук