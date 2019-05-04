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      Высокогорья Карпат завалило снегом в начале мая

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      В начале мая в Карпатах сильно падал снег
      В начале мая в Карпатах сильно падал снег / Соцсети

      В первые дни мая высокогорья Карпат засыпало снегом, а температура воздуха здесь даже опускалась до 2 градусов мороза. В то же время порывы ветра составляли до 30 метров в секунду.

      По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, еще 29 апреля на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла +1 градус, а ветер дул в северо-западном направлении со скоростью 2/3 метра в секунду. На следующий день здесь произошло снижение температуры до -1 градуса, однако сила ветра оставалась такой же.

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      Значительное ухудшение погодных условий специалисты начали наблюдать на горе Поп Иван Черногорский 1 мая. Так, утром температура воздуха здесь составляла 1 градус ниже нуля, а ветер был северо-западным со скоростью 8 метров в секунду.

      Однако уже около 12:00, начиная с высот в 1300-1400 метров ииз-за значительного слоя свежего снега тропинки не просматривались. В то же время из-за налипания на деревьях и камнях не просматривались маркеры. Как говорят синоптики, порывы ветра здесь достигали 30 метров в секунду и сильно падал мокрый снег.

      2 мая ситуация на горе Поп Иван Черногорский несколько стабилизировалась, правда было облачно, туманно и падал снег. Ветер дул в западном направлении со скоростью 10 метров в секунду, а видимость составляла до 20 метров.

      Такая же погода наблюдалась в Черногории 3 мая, однако температура поднялась до 1 градуса тепла.

      Зато 4 числа столбики термометров опустились до отметки 0 градусов и снова начал падать снег, но уже мелкий. Кроме того, здесь наблюдались ветер юго-западный и западный со скоростью 8метрив в секунду, а также облачность и ограниченная видимость.

      В начале мая снег падал и в Сокирянах Черновицкой области, правда здесь Йогги сопровождал град. В итоге снежным покровом покрылись зеленая трава и уже цветущие тюльпаны. С прогнозом погоды на 5 мая Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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      Теги: Новости Украины Отдых Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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