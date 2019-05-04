23:04
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Високогір'я Карпат завалило снігом на початку травня

      250 Читать новость на русском
      На початку травня у Карпатах сильно падав сніг
      На початку травня у Карпатах сильно падав сніг / Соцмережі

      У перші дні травня високогір'я Карпат засипало снігом, а температура повітря тут навіть опускалася до 2 градусів морозу. Водночас пориви вітру становили до 30 метрів за секунду.

      За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, ще 29 квітня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила +1 градус, а вітер дув у північно-західному напрямку зі швидкістю 2/3 метри за секунду. Наступного дня тут відбулося зниження температури до -1 градуса, проте сила вітру залишалася такою ж.

      Читайте також: На Закарпатті розквітла Долина нарцисів: фото з соцмереж

       

      Значне погіршення погодних умов фахівці почали спостерігати на горі Піп Іван Чорногірський 1 травня. Так, уранці температура повітря тут становила 1 градус нижче нуля, а вітер був північно-західним зі швидкістю 8 метрів за секунду

      Проте вже близько 12:00, починаючи з висот у 1300-1400 метрів через значний шар свіжого снігу стежки не проглядалися. Водночас через налипання на деревах і камінні не проглядалися маркери. Як кажуть синоптики, пориви вітру тут сягали до 30 метрів за секунду та сильно падав мокрий сніг.

      2 травня ситуація на горі Піп Іван Чорногірський дещо стабілізувалася, щоправда було хмарно, туманно та падав сніг. Вітер дув у західному напрямку зі швидкістю 10 метрів за секунду, а видимість становила до 20 метрів.

      Така ж погода спостерігалася на Чорногорі 3 травня, однак температура піднялася до 1 градуса тепла. 

      Натомість 4 числа стовпчики термометрів опустилися до позначки у 0 градусів і знову почав падати сніг, але вже дрібний. Крім того, тут спостерігалися вітер південно-західний і західний з швидкістю 8метрів за секунду, а також хмарність і обмежена видимість.

      На початку травня сніг падав і у Сокирянах Чернівецької області, щоправда тут йогго супроводжував град. У підсумку сніговим покривом вкрилися зелена трава та вже розквітлі тюльпани. Щодо прогнозу погоди на 5 травня, то з ним Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні
      29994
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні Відпочинок
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      сьогодні , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1394
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      сьогодні , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 584
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні , 17:53 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      29994
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      сьогодні , 13:04 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      692
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сьогодні , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 3631
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      На Львівщині знайшли обезголовлене тіло
       1 грудня 2014 , 13:06
      З'явилось відео із затримання українського журналіста у Москві
       3 жовтня 2016 , 11:02 4
      Обирайте: тролейбус або Bicar
       3 вересня 2018 , 13:00
      Суркіс – про свою дискваліфікацію: Дуже складно коментувати маразматичні рішення
       15 жовтня 2018 , 08:51
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук