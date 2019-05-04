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      На Закарпатті розквітла Долина нарцисів: фото з соцмереж

      6 Читать новость на русском
      Долина нарцисів на Закарпатті 2019
      Долина нарцисів на Закарпатті 2019 / Фото з соціальних мереж

      Розквітла Долина нарцисів біля міста Хуст на Закарпатті. Це заповідна територія, яку навіть охороняє ЮНЕСКО. Користувачі соцмереж діляться квітковими фото з цієї долини.

      У долині квітнуть найбільше у Середній Європі нарцисів вузьколистих. Окрім цих квітів, там ростуть ще понад 400 видів рослин.

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      У період масового цвітіння долина вкривається майже суцільним білим килимом квітучих нарцисів. Помилуватися квітами приїжджають чимало туристів з усієї України.

      Як з’явилася Долина нарцисів?

      Поява долини пов'язана з льодовиковим періодом. Деякі вчені гадають, що тоді сталися певні геологічні катаклізми і з гір сповз величезний шмат землі разом з унікальними рослинами. Після сходу льоду з гір стікало багато води. Через це відбулася акліматизація, що сприяло цвітінню і поширенню нарцисів.

      За часів Австро-Угорщини місцевість належала до лісництва і пильно охоронялася. Там діяли навіть обмеження на випасання худоби.

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      А от за радянських часів долину хотіли переорати, щоб вирощувати сільськогосподарські культури. Заповідник осушували і через це суттєво змінився рослинний покрив. Було знищено 50 гектарів нарцисів. І тільки після цього оранку припинили та передали територію з нарцисами заповідному масиву Карпатського біосферного заповідника.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #nature #долинанарцисів #goodday

      Допис, поширений Natali Kvitka (@natalikvitka)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Долина нарцисів #ароматквітів #долинанарцисів #хуст

      Допис, поширений irina (@i.r.i.n.a_999)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #закарпаття #косино #долинанарцисів

      Допис, поширений Ulyana Verhoglyad (@ulyanaverhoglyad)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Таня Мазур (@tany229)

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Екологія Погода Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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