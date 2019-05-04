На Закарпатті розквітла Долина нарцисів: фото з соцмереж

Розквітла Долина нарцисів біля міста Хуст на Закарпатті. Це заповідна територія, яку навіть охороняє ЮНЕСКО. Користувачі соцмереж діляться квітковими фото з цієї долини.

У долині квітнуть найбільше у Середній Європі нарцисів вузьколистих. Окрім цих квітів, там ростуть ще понад 400 видів рослин.

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У період масового цвітіння долина вкривається майже суцільним білим килимом квітучих нарцисів. Помилуватися квітами приїжджають чимало туристів з усієї України.

Як з’явилася Долина нарцисів?

Поява долини пов'язана з льодовиковим періодом. Деякі вчені гадають, що тоді сталися певні геологічні катаклізми і з гір сповз величезний шмат землі разом з унікальними рослинами. Після сходу льоду з гір стікало багато води. Через це відбулася акліматизація, що сприяло цвітінню і поширенню нарцисів.

За часів Австро-Угорщини місцевість належала до лісництва і пильно охоронялася. Там діяли навіть обмеження на випасання худоби.

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А от за радянських часів долину хотіли переорати, щоб вирощувати сільськогосподарські культури. Заповідник осушували і через це суттєво змінився рослинний покрив. Було знищено 50 гектарів нарцисів. І тільки після цього оранку припинили та передали територію з нарцисами заповідному масиву Карпатського біосферного заповідника.