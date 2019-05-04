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      На Закарпатье расцвела Долина нарциссов: фото из соцсетей

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      Долина нарциссов на Закарпатье 2019
      Долина нарциссов на Закарпатье 2019 / Фото из социальных сетей

      Расцвела Долина нарциссов возле города Хуст на Закарпатье. Это заповедная территория, которую даже охраняет ЮНЕСКО. Пользователи соцсетей делятся цветочными фото из этой долины.

      В долине цветут самое большое количество нарциссов узколистных в Средней Европе. Кроме этих цветов, там растут еще более 400 видов растений.

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      В период массового цветения долина покрывается почти сплошным белым ковром цветущих нарциссов. Полюбоваться цветами приезжают немало туристов со всей Украины.

      Как появилась Долина нарциссов?

      Появление долины связано с ледниковым периодом. Некоторые ученые считают, что тогда произошли определенные геологические катаклизмы и с гор сполз огромный кусок земли вместе с уникальными растениями. После схода льда с гор стекало много воды. Из-за этого прошла акклиматизация, которая способствовала цветению и распространению нарцисса.

      Во времена Австро-Венгрии местность принадлежала лесничеству и пристально охранялась. Там действовали даже ограничения на выпас скота.

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      А вот в советское время долину хотели перепахать, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры. Заповедник осушали и из-за этого существенно изменился растительный покров. Было уничтожено 50 га нарциссов. И только после этого пахоту прекратили и передали территорию с нарциссами заповедному массиву Карпатского биосферного заповедника.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #nature #долинанарцисів #goodday

      Допис, поширений Natali Kvitka (@natalikvitka)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Долина нарцисів #ароматквітів #долинанарцисів #хуст

      Допис, поширений irina (@i.r.i.n.a_999)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #закарпаття #косино #долинанарцисів

      Допис, поширений Ulyana Verhoglyad (@ulyanaverhoglyad)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Таня Мазур (@tany229)

       

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      Теги: Новости Украины Экология Погода Новости Закарпатья
      Источник: 24 канал
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