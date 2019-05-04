На Закарпатье расцвела Долина нарциссов: фото из соцсетей

Расцвела Долина нарциссов возле города Хуст на Закарпатье. Это заповедная территория, которую даже охраняет ЮНЕСКО. Пользователи соцсетей делятся цветочными фото из этой долины.

В долине цветут самое большое количество нарциссов узколистных в Средней Европе. Кроме этих цветов, там растут еще более 400 видов растений.

Смотрите также: В Украине 1 мая выпал снег: фото

В период массового цветения долина покрывается почти сплошным белым ковром цветущих нарциссов. Полюбоваться цветами приезжают немало туристов со всей Украины.

Как появилась Долина нарциссов?

Появление долины связано с ледниковым периодом. Некоторые ученые считают, что тогда произошли определенные геологические катаклизмы и с гор сполз огромный кусок земли вместе с уникальными растениями. После схода льда с гор стекало много воды. Из-за этого прошла акклиматизация, которая способствовала цветению и распространению нарцисса.

Во времена Австро-Венгрии местность принадлежала лесничеству и пристально охранялась. Там действовали даже ограничения на выпас скота.

Читайте также: Какой будет погода в Украине в мае

А вот в советское время долину хотели перепахать, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры. Заповедник осушали и из-за этого существенно изменился растительный покров. Было уничтожено 50 га нарциссов. И только после этого пахоту прекратили и передали территорию с нарциссами заповедному массиву Карпатского биосферного заповедника.