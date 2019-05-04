Прогноз погоди на 5 травня: в Україні буде тепло всюди, але не на Заході
Погода в Україні у неділю, 5 травня, буде здебільшого сухою та теплою, але тільки не у західних областях. Окрім прохолоди, там також поки залишаться дощі – місцями навіть з грозами.
На межі перебуватимуть також Житомирщина та Київщина, в інших областях опадів не обіцяють, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Повітря протягом дня прогріється до +18+24 градусів, на Заході знизиться до +14+18 градусів.
Вітер знизить комфорт, очікується поривчастим, навіть сильним,
– повідомляє Діденко.
У Києві в неділю, 5 травня, буде тепло - близько +20 градусів. Киянам також дошкулятиме вітер. А ось дощу, швидше за все, не буде.
Прогноз погоди на неділю, 5 травня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +15…+17
Рівне – +16…+18
Житомир – +20…+22
Вінниця – +19…+20
Одеса – +19…+21
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +20…+22
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +23…+25
Київ – +21…+23
Прогноз погоди на 5 травня від Укргідрометцентру