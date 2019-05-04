Прогноз погоди на 5 травня: в Україні буде тепло всюди, але не на Заході

Погода в Україні у неділю, 5 травня, буде здебільшого сухою та теплою, але тільки не у західних областях. Окрім прохолоди, там також поки залишаться дощі – місцями навіть з грозами.

На межі перебуватимуть також Житомирщина та Київщина, в інших областях опадів не обіцяють, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Повітря протягом дня прогріється до +18+24 градусів, на Заході знизиться до +14+18 градусів.

Вітер знизить комфорт, очікується поривчастим, навіть сильним,

– повідомляє Діденко.

У Києві в неділю, 5 травня, буде тепло - близько +20 градусів. Киянам також дошкулятиме вітер. А ось дощу, швидше за все, не буде.

Прогноз погоди на неділю, 5 травня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +15…+17

Рівне – +16…+18

Житомир – +20…+22

Вінниця – +19…+20

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +20…+22

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +22…+24

Харків – +23…+25

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на 5 травня від Укргідрометцентру