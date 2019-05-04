Прогноз погоды на 5 мая: в Украине будет тепло везде, но не на Западе
Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет в основном сухой и теплой, но только не в западных областях. Кроме прохлады, там также пока останутся дожди – местами даже с грозами.
На границе будут находиться также Житомирщина и Киевщина, в других областях осадков не обещают, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Воздух в течении дня прогреется до +18 +24 градусов, на Западе снизится до +14 +18 градусов.
Ветер снизит комфорт, ожидается порывистый, даже сильный,
– сообщает Диденко.
В Киеве в воскресенье, 5 мая, будет тепло – около 20 градусов. Киевлян также будет донимать ветер. А вот дождя, скорее всего, не будет.
Прогноз погоды на воскресенье, 5 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15... +17
Львов – +14... +16
Ивано-Франковск – +14... +16
Тернополь – +18... +20
Черновцы – +16... +18
Хмельницкий – +18... +20
Луцк – +15... +17
Ровно – +16... +18
Житомир – +20... +22
Винница – +19... +20
Одесса – +19... +21
Николаев – +21... +23
Херсон – +21... +23
Симферополь – +19... +21
Кропивницкий – +21... +23
Черкассы – +18... +20
Чернигов – +21... +23
Суммы – +21... +23
Полтава – +20... +22
Днепр – +22... +24
Запорожье – +22... +24
Донецк – +21... +23
Луганск – +22... +24
Харьков – +23... +25
Киев – +21... +23
Прогноз погоды на 5 мая от Укргидрометцентра