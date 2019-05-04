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      Прогноз погоды на 5 мая: в Украине будет тепло везде, но не на Западе

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      Погода 5 мая 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 5 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет в основном сухой и теплой, но только не в западных областях. Кроме прохлады, там также пока останутся дожди – местами даже с грозами.

      На границе будут находиться также Житомирщина и Киевщина, в других областях осадков не обещают, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

      Воздух в течении дня прогреется до +18 +24 градусов, на Западе снизится до +14 +18 градусов.

      Ветер снизит комфорт, ожидается порывистый, даже сильный,
      – сообщает Диденко.

      В Киеве в воскресенье, 5 мая, будет тепло – около 20 градусов. Киевлян также будет донимать ветер. А вот дождя, скорее всего, не будет.

      Прогноз погоды на воскресенье, 5 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +15... +17

      Львов – +14... +16

      Ивано-Франковск – +14... +16

      Тернополь – +18... +20

      Черновцы – +16... +18

      Хмельницкий – +18... +20

      Луцк – +15... +17

      Ровно – +16... +18

      Житомир – +20... +22

      Винница – +19... +20

      Одесса – +19... +21

      Николаев – +21... +23

      Херсон – +21... +23

      Симферополь – +19... +21

      Кропивницкий – +21... +23

      Черкассы – +18... +20

      Чернигов – +21... +23

      Суммы – +21... +23

      Полтава – +20... +22

      Днепр – +22... +24

      Запорожье – +22... +24

      Донецк – +21... +23

      Луганск – +22... +24

      Харьков – +23... +25

      Киев – +21... +23


      Прогноз погоды на 5 мая от Укргидрометцентра ​

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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