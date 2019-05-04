Прогноз погоды на 5 мая: в Украине будет тепло везде, но не на Западе

Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет в основном сухой и теплой, но только не в западных областях. Кроме прохлады, там также пока останутся дожди – местами даже с грозами.

На границе будут находиться также Житомирщина и Киевщина, в других областях осадков не обещают, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Воздух в течении дня прогреется до +18 +24 градусов, на Западе снизится до +14 +18 градусов.

Ветер снизит комфорт, ожидается порывистый, даже сильный,

– сообщает Диденко.

В Киеве в воскресенье, 5 мая, будет тепло – около 20 градусов. Киевлян также будет донимать ветер. А вот дождя, скорее всего, не будет.

Прогноз погоды на воскресенье, 5 мая, в городах Украины:

Ужгород – +15... +17

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +14... +16

Тернополь – +18... +20

Черновцы – +16... +18

Хмельницкий – +18... +20

Луцк – +15... +17

Ровно – +16... +18

Житомир – +20... +22

Винница – +19... +20

Одесса – +19... +21

Николаев – +21... +23

Херсон – +21... +23

Симферополь – +19... +21

Кропивницкий – +21... +23

Черкассы – +18... +20

Чернигов – +21... +23

Суммы – +21... +23

Полтава – +20... +22

Днепр – +22... +24

Запорожье – +22... +24

Донецк – +21... +23

Луганск – +22... +24

Харьков – +23... +25

Киев – +21... +23



Прогноз погоды на 5 мая от Укргидрометцентра ​