Карпаты засыпало снегом – фото видео
Сегодня в Карпатах выпал снег. Снежит на Боржавском хребте, Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте и на других вершинах.
Как видно на фото 24 канала, снежный покров на Боржавском хребте недостаточен для катания на лыжах.
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Сніг у Карпатах / фото 24 канала
Также о появлении снега сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, расположенный на пересечении Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Идет снег на Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте / Фото: Снег.Инфо
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За ситуацией на горнолыжных курортах можно наблюдать на специализированном сайте snig.info, что вживую транслирует изображение с камер на 30 украинских базах отдыха.
Смотрите видео с горнолыжных курортов Карпат
Источник: 24 канал
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