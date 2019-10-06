14:21
6 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      Карпаты засыпало снегом – фото видео

      197 Читати новину українською
      На горнолыжных курортах лежит снег
      На горнолыжных курортах лежит снег / 24 канал

      Сегодня в Карпатах выпал снег. Снежит на Боржавском хребте, Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте и на других вершинах.

      Как видно на фото 24 канала, снежный покров на Боржавском хребте недостаточен для катания на лыжах.

       Актуально: В Карпатах снова выпал снег: невероятные фото, видео

      Идет снег на Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте / Фото: Снег.Инфо

      Актуально: Прогноз погоды на 6 октября: в Карпатах возможен мокрый снег

      За ситуацией на горнолыжных курортах можно наблюдать на специализированном сайте snig.info, что вживую транслирует изображение с камер на 30 украинских базах отдыха.

      Смотрите видео с горнолыжных курортов Карпат

       
      Отметим, что по информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье холоднее всего будет на западе, а именно на Львовщине, Волыни, Тернопольщине и Прикарпатье – +7 – +9 градусов. Самую теплую погоду могут ожидать жители юга, в частности Одесской и Николаевской области. Здесь столбики термометров поднимутся до +13 – +15 градусов.
       
      blog_ava
      С днем учителя: искренние поздравления с праздником в прозе и стихах
      сегодня
      33736
      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине Карпаты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      сегодня , 12:00 Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      Сергій Фурса 80
      В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      сегодня , 08:40 В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      Все про екологію 1597
      Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      сегодня , 06:56 Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      1344
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      5 октября , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 1801
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      5 октября , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 440
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук