Карпаты засыпало снегом – фото видео

Сегодня в Карпатах выпал снег. Снежит на Боржавском хребте, Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте и на других вершинах.

Как видно на фото 24 канала, снежный покров на Боржавском хребте недостаточен для катания на лыжах.

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Сніг у Карпатах / фото 24 канала



Также о появлении снега сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, расположенный на пересечении Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Сніг у Карпатах / фото 24 каналаТакже о появлении снега сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, расположенный на пересечении Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Идет снег на Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте / Фото: Снег.Инфо

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За ситуацией на горнолыжных курортах можно наблюдать на специализированном сайте snig.info, что вживую транслирует изображение с камер на 30 украинских базах отдыха.

Смотрите видео с горнолыжных курортов Карпат

Отметим, что по информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье холоднее всего будет на западе, а именно на Львовщине, Волыни, Тернопольщине и Прикарпатье – +7 – +9 градусов. Самую теплую погоду могут ожидать жители юга, в частности Одесской и Николаевской области. Здесь столбики термометров поднимутся до +13 – +15 градусов.