Карпати засипало снігом – фото відео

Сьогодні у Карпатах випав сніг. Сніжить на Боржавському хребті, Драгобраті, Тростяні, Захарі Беркуті та на інших вершинах.

Як видно на фото 24 каналу, сніговий покрив на Боржавському хребі недостатній для катання на лижах.

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Про появу снігу повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, що розташований на перетині Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Сніжить на Драгобраті, Тростяні, Захарі Беркуті / Фото: 24 каналу