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      Карпати засипало снігом – фото відео

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      На гірськолижних курортах лежить сніг
      На гірськолижних курортах лежить сніг / 24 канал

      Сьогодні у Карпатах випав сніг. Сніжить на Боржавському хребті, Драгобраті, Тростяні, Захарі Беркуті та на інших вершинах.

      Як видно на фото 24 каналу, сніговий покрив на Боржавському хребі недостатній для катання на лижах.

      Актуально: У Карпатах знову випав сніг: неймовірні фото, відео

      Про появу снігу повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, що розташований на перетині Івано-Франківської та Закарпатської областей.

       

      Сніжить на Драгобраті, Тростяні, Захарі Беркуті / Фото: 24 каналу

      Актуально: Прогноз погоди на 6 жовтня: у Карпатах можливий мокрий сніг

      За ситуацією на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, що наживо транслює зображення із камер на 30 українських базах відпочинку. 

      Дивіться відео з гірськолижних курортів Карпат

       
      Відзначимо, що за інформацією Українського гідрометцентру, у неділю найхолодніше буде на заході, а саме на Львівщині, Волині, Тернопільщині та Прикарпатті – +7 – +9 градусів. Найтеплішу погоду можуть очікувати жителі півдня, зокрема Одещини та Миколаївщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +13 – +15 градусів.
       
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      Теги: Новини України Карпати Сніг в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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