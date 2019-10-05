Прогноз погоди на 6 жовтня: у Карпатах можливий мокрий сніг

Погода в Україні у неділю, 6 жовтня, буде на одній частині (захід і північ) дощовою, а на іншій (схід, центр, південь) – світитиме сонце. Також ближче до Карпат є можливим мокрим сніг.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у неділю температура у середньому становитиме +6 – +13 градусів. Натомість на півдні та сході стовпчики термометрів піднімуться до 12 – 17 градусів вище нуля.

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Щодо Києва, то 6 жовтня у столиці буде невеликий дощ. А температура тут становитиме +10 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, у неділю найхолодніше буде на заході, а саме на Львівщині, Волині, Тернопільщині та Прикарпатті – +7 – +9 градусів. Найтеплішу погоду можуть очікувати жителі півдня, зокрема Одещини та Миколаївщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +13 – +15 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 6 жовтня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +8…+10

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +10…+12

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +11…+13

Харків – +9…+11

Київ – +8…+10



Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня від Укргідрометцентру