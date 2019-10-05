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      Прогноз погоди на 6 жовтня: у Карпатах можливий мокрий сніг

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      Погода 6 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди синоптика
      Якою буде погода в Україні у неділю, 6 жовтня / "Четверта влада"

      Погода в Україні у неділю, 6 жовтня, буде на одній частині (захід і північ) дощовою, а на іншій (схід, центр, південь) – світитиме сонце. Також ближче до Карпат є можливим мокрим сніг.

      Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у неділю температура у середньому становитиме +6 – +13 градусів. Натомість на півдні та сході стовпчики термометрів піднімуться до 12 – 17 градусів вище нуля.

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      Щодо Києва, то 6 жовтня у столиці буде невеликий дощ. А температура тут становитиме +10 градусів.

      За інформацією Українського гідрометцентру, у неділю найхолодніше буде на заході, а саме на Львівщині, Волині, Тернопільщині та Прикарпатті – +7 – +9 градусів. Найтеплішу погоду можуть очікувати жителі півдня, зокрема Одещини та Миколаївщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +13 – +15 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 6 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +9…+11

      Київ – +8…+10

      Погода, Україна, негода, дощ, сніг, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня від Укргідрометцентру 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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