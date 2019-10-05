Прогноз погоди на 6 жовтня: у Карпатах можливий мокрий сніг
Погода в Україні у неділю, 6 жовтня, буде на одній частині (захід і північ) дощовою, а на іншій (схід, центр, південь) – світитиме сонце. Також ближче до Карпат є можливим мокрим сніг.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у неділю температура у середньому становитиме +6 – +13 градусів. Натомість на півдні та сході стовпчики термометрів піднімуться до 12 – 17 градусів вище нуля.
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Щодо Києва, то 6 жовтня у столиці буде невеликий дощ. А температура тут становитиме +10 градусів.
За інформацією Українського гідрометцентру, у неділю найхолодніше буде на заході, а саме на Львівщині, Волині, Тернопільщині та Прикарпатті – +7 – +9 градусів. Найтеплішу погоду можуть очікувати жителі півдня, зокрема Одещини та Миколаївщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +13 – +15 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 6 жовтня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +8…+10
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +10…+12
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +11…+13
Харків – +9…+11
Київ – +8…+10
Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня від Укргідрометцентру