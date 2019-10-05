Прогноз погоды на 6 октября: в Карпатах возможен мокрый снег
Погода в Украине в воскресенье, 6 октября, будет на одной части (запад и север) дождливой, а на другой (восток, центр, юг) – будет светить солнце. Также ближе к Карпатам – возможен мокрый снег.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в воскресенье температура в среднем составит +6 – +13 градусов. Зато на юге и востоке столбики термометров поднимутся до 12 – 17 градусов выше нуля.
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Относительно Киева, то 6 октября в столице будет небольшой дождь. А температура здесь составит +10 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье холоднее всего будет на западе, а именно на Львовщине, Волыни, Тернопольщине и Прикарпатье – +7 – +9 градусов. Самую теплую погоду могут ожидать жители юга, в частности Одесской и Николаевской области. Здесь столбики термометров поднимутся до +13 – +15 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +8...+10
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – +8...+10
Полтава – +10...+12
Днепр – +10...+12
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +9...+11
Киев – +8...+10
Прогноз погоды в Украине на 6 октября от Укргидрометцентра