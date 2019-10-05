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      Прогноз погоды на 6 октября: в Карпатах возможен мокрый снег

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      Погода 6 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Какой будет погода в Украине в воскресенье, 6 октября / "Четверта влада"

      Погода в Украине в воскресенье, 6 октября, будет на одной части (запад и север) дождливой, а на другой (восток, центр, юг) – будет светить солнце. Также ближе к Карпатам – возможен мокрый снег.

      Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в воскресенье температура в среднем составит +6 – +13 градусов. Зато на юге и востоке столбики термометров поднимутся до 12 – 17 градусов выше нуля.

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      Относительно Киева, то 6 октября в столице будет небольшой дождь. А температура здесь составит +10 градусов.

      По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье холоднее всего будет на западе, а именно на Львовщине, Волыни, Тернопольщине и Прикарпатье – +7 – +9 градусов. Самую теплую погоду могут ожидать жители юга, в частности Одесской и Николаевской области. Здесь столбики термометров поднимутся до +13 – +15 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +9...+11

      Винница – +9...+11

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – +8...+10

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +10...+12

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +9...+11

      Киев – +8...+10

      Погода, Україна, негода, дощ, сніг, Укргідрометцентр
      Прогноз погоды в Украине на 6 октября от Укргидрометцентра

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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