Прогноз погоды на 6 октября: в Карпатах возможен мокрый снег

Погода в Украине в воскресенье, 6 октября, будет на одной части (запад и север) дождливой, а на другой (восток, центр, юг) – будет светить солнце. Также ближе к Карпатам – возможен мокрый снег.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в воскресенье температура в среднем составит +6 – +13 градусов. Зато на юге и востоке столбики термометров поднимутся до 12 – 17 градусов выше нуля.

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Относительно Киева, то 6 октября в столице будет небольшой дождь. А температура здесь составит +10 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, в воскресенье холоднее всего будет на западе, а именно на Львовщине, Волыни, Тернопольщине и Прикарпатье – +7 – +9 градусов. Самую теплую погоду могут ожидать жители юга, в частности Одесской и Николаевской области. Здесь столбики термометров поднимутся до +13 – +15 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 6 октября, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +9...+11

Киев – +8...+10



Прогноз погоды в Украине на 6 октября от Укргидрометцентра