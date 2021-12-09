Карплюк: Законопроект №5655 – это финальный выстрел в голову коррупции в строительной отрасли

Все законопроекты, преследующие цель реформировать строительную отрасль, проходят нелегкий путь и на практике сталкиваются с большим количеством преград и критики. Так происходит и с законопроектом №5655, считает Владимир Карплюк.

Он касается внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности, который должен стать главным аккордом градостроительной реформы. Об этом в фейсбуке написал председатель Инвестиционного совета Ирпеня, СЭО общества "Отважных" и Инвестиционной группы Molodist Владимир Карплюк.

"Все игроки строительного рынка, работающие более 10 лет, прекрасно помнят "входы" и "выходы" в "бэк-офис", созданный рядом с ГАСИ. Помнят систему, в рамках которой даже порядочные сотрудники ГАСИ не могли повлиять ни на какие решения, а сформированный застройщиком пакет документов не имел никакого значения. С тобой начинали разговор только после "добровольных взносов". Законопроект №5655 сделает невозможным любые непрозрачные механизмы. Будет качественно новый уровень, что ускорит и улучшит реализацию государственных, муниципальных и частных программ. Именно поэтому можно говорить, что наша совместная работа позволит подготовить ко второму чтению действительно качественный, сбалансированный законопроект, который учтет интересы государства, органов местного самоуправления, профессиональной среды и бизнеса, существенно изменит сферу градостроительства, создаст мощный импульс для развития строительной отрасли", – отметил Карплюк.

Он добавил, что любая реформа – это, прежде всего, слом старой системы, а она, как все знают, может противостоять. Мол, реформа градостроительства в этом смысле – не исключение. "Было бы странно, если бы старая система так просто отдала такой "лакомый кусок". Но надо понимать, что накопившиеся за многие годы проблемы в сфере градостроительства нельзя устранить половинчатыми решениями. Было уже много примеров положительных изменений: внедрение новых органов, новых процедур, но систему так и не удалось сломать, а коррупция просто трансформировалась и подстраивалась под новые условия. Сейчас мы имеем возможность благодаря принятию принципиально новой модели, предлагаемой законопроектом №5655, осуществить реальные изменения для рынка", – добавил глава Инвестиционного совета Ирпеня.

По его мнению, предложенные в законопроекте ключевые принципы позволят наконец приблизиться к прогрессивным мировым практикам ведения бизнеса. Рынок будет работать честно и прозрачно благодаря цифровизации документооборота, а повышенная уголовная и административная ответственность для всех участников строительного процесса, включая чиновников, обеспечит высокую планку самоконтроля, поскольку прописаны круглые суммы штрафов, средства от которых будут поступать в местные бюджеты. Кроме того, органы местного самоуправления получат право контролировать застройки на своих территориях и так смогут предотвращать появление обманутых инвесторов, избавятся от недостроев, незаконных застроек и других пережитков, которые породила предыдущая система. "Все это, безусловно, окажет положительное влияние на смежные отрасли, "подтолкнет" доступную ипотеку, улучшит инвестиционный климат", – отметил СЕО Инвестгруппы Molodist и общества "Отважных".

По его словам, главное, что получит строительный рынок – это прозрачные условия для его функционирования с минимальным вмешательством государства в процессы проектирования, получение права на выполнение строительных работ, принятие зданий в эксплуатацию. В то же время такая дерегуляция возлагает на участников процесса дополнительную ответственность, так что проект нового закона сбалансирует права и обязанности всех сторон, позволит работать всем прозрачно определенным законом способом.