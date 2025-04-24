Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений, больше всего противник давил на 5 направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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На каких направлениях самая тяжелая ситуация

На Харьковском направлении враг 4 раза пытался прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера состоялась 1 атака захватчиков в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб.

Противник атаковал возле населенного пункта Новое: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

Россияне давят на Белогоровку: смотрите на карте

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 1 боестолкновение в районе Клещеевки.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлениив наши защитники остановили 56 штурмовых действий неподалеку населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка.

Оккупанты активизировались возле Калинового: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Ривнополь и Новодаровка.

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового.

На Приднепровском направлении враг имел 1 тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.