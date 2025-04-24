Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень, найбільше противник тиснув на 5 напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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На яких напрямках найважча ситуація

На Харківському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася 1 атака загарбників у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.

Противник атакував біля населеного пункту Нове: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

Росіяни тиснуть на Білогорівку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 1 боєзіткнення в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

Ворог атакував біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.

Окупанти активізувалися біля Калинового: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку окупанти 3 рази намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог мав 1 марну спробу пройти вперед.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.