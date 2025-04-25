Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 25 апреля

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 15 раз. Враг пытался вклиниться в оборону украинских защитников вблизи Нового, Колодезей, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки.

Россияне пытались прорваться на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки.

Россияне активизировались на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении оккупанты совершили 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в сторону Дилиевки и Новоспасского.

Оккупанты атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зверево, Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива и Отрадного.

Россияне 10 раз атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении россияне девять раз пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Успеха не имел.

Враг атаковал на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении украинские воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 26 КАБ, совершил 367 обстрелов, из которых пять – из РСЗО. Украинские защитники остановили 27 штурмовых действий захватчиков.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте