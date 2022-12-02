ВСУ мощно отбили 14 атак врага: карта боевых действий на 2 декабря

Россия пытается захватить Бахмут, вокруг которого идут кровавые бои, которые еще и осложнены плохой погодой. В то же время, украинские военные отрабатывают по оккупантам на других направлениях.

Вооруженные Силы Украины отбили уже много атак врага. 24 канал покажет, как выглядит карта боевых действий на 2 декабря.

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Сколько атак отбили украинские военные

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка.

Оккупанты обстреливают Украину

Враг нанес 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Совершил 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Что происходит на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка Луганской области и Новоселовка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Зализное, Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневого поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Огненное поражение потерпели Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области и Ильинка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг также в обороне. Артиллерийское влияние испытали районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.

Карта боевых действий на 2 декабря

Захватчики проводят "фильтрацию"

На временно занятой территории Херсонской области враг ужесточил фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из Геническа оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

ВСУ уничтожают врага

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 1 БпЛА типа "Орлан-10". Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также 5 других важных объектов оккупантов.

Напомним, российские захватчики начинают эвакуироваться из-под города Пологи в Запорожской области.

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