Враг наступает на нескольких направлениях, а ВСУ отразили 12 атак: карта боевых действий на 3 ноября

Оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях. В частности, возле Бахмута. Впрочем, украинские защитники мощно отражают атаки врага.

О ситуации на фронте рассказали в очередной сводке Генштаба. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий на 3 ноября.

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Противник пытается удержать временно захваченные территории, а также сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области;

Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. За прошедшие сутки противник:

нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара,

совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары российских оккупантов подверглись районам более 20 населенных пунктов.

Какая ситуация на Севере

Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Снырка области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецк области.

Какая обстановка на Востоке

Беспокойно было и:

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населённых пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

На временно занятой территории Луганской области подразделения русских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, по имеющейся информации, в городе Сватово, оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

Что происходит на Юге

Обстрелы не утихали:

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

в Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Достижения наших бойцов в сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БПЛА "Орлан".

Подразделили ракетные войска и артиллерии Сил обороны, за сутки, поразили:

5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов,

3 других важных военных объекта противника.

Что было раньше – Карта боевых действий за 2 ноября: смотрите видео