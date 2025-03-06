Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

К теме ISW не увидел доказательств ни одного продвижения россиян за сутки, несмотря на громкие заявления – ВСУ же имели успехи

Что происходит на фронте

Аналитики Deep State обновили карты фронта по состоянию на 6 марта. Так, враг имел продвижение на Курском направлении. В частности, российская армия продвинулась в направлении Куриловки.

Что происходит на Курщине: смотрите на карте

Также в Deep State сообщили, что уточнили освобожденные территории на Харьковщине.

Аналитики уточнили деоккупированные территории на Харьковщине: смотрите на карте

К слову, в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 5 марта произошло 96 боестолкновений. Больше всего атак противника зафиксировали в Курской области – 27 боестолкновений.

В то же время на Покровском направлении значительно уменьшилось количество атак. В течение суток здесь зафиксировали 16 боев. Во время боестолкновений враг потерял 80 человек убитыми и ранеными. К тому же Силы обороны уничтожили бронетранспортер, 8 автомобилей, 10 терминалов спутниковой связи, пункт управления БПЛА и автоматический гранатомет.