Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины. Потери понесла российская 60-я отдельная мотострелковая бригада.

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Что известно об атаке

Воздушные силы Украины нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60 ОМСБр России в районе населенного пункта Троицкое Курской области.

Силы обороны Украины готовы продолжать операции по уничтожению военных объектов России, пока она не прекратит вооруженную агрессию против украинского народа,

– написали в Генштабе.

К слову, 3 марта Силы обороны также поразили командный пункт россиян в населенном пункте Калинина в Донецкой области – под прицелом была 98 гвардейская воздушно-десантная дивизия. Украинская атака существенно усложнила координацию действий между военными подразделениями оккупационного формирования.