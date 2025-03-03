Речь и о продвижении врага, и об успехах ВСУ. В ISW показали соответствующие карты, 24 Канал публикует их и пересказывает основные выводы.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 3 марта
- 2 марта российские войска продолжили наступательные операции в пределах украинского выступления в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- При этом россияне продолжали утверждать, что действуют на севере Сумской области вблизи международной границы.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наступательных операциях россиян на Харьковском направлении 2 марта.
- На Купянском направлении атаки были, но без продвижений. Так же на Лиманском направлении и на Боровую. О боях на Северском направлении сообщений не было.
Боевые действия в Украине и России за 2 марта / Карты ISW
- В Часовом Яру бои продолжались, без продвижений. В то же время украинские войска продвинулись в Торецке, в частности в пределах северной и центральной частей города.
- На Покровском направлении боевые действия продолжались, но оккупанты не продвигались. Так же на Кураховском направлении.
- Однако российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки. Они, возможно, захватили Бурлацкое.
- 2 марта российские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области, но не сделали подтвержденных продвижений. Были и ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении, тоже без успеха.