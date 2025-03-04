Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне сбросили на украинскую территорию 104 КАБ, применили 2638 дронов-камикадзе и совершили более пяти тысяч сто обстрелов.

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Какова ситуация на фронте 4 марта

На Харьковском направлении ВСУ отбили две атаки противника в сторону Бочкового и Красного Первого.

На Купянском направлении защитники столкнулись с двумя атаками оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия у населенных пунктов Загрызово и Ивановка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки.

Вражеские штурмы на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении россияне атаковали позиции в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Часового Яра и в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении ВСУ отбили 13 атак в районах Крымского и Торецка.

Ситуация возле Торецка: смотрите карту

На Покровском направлении защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора возле населенных пунктов Александрополь, Лысовка, Луч, Даченское, Преображенка, Котлино, Улаклы и Андреевка.

На Покровском направлении враг проводил штурмы: смотрите на карте

На Новопавловском направлении произошло 7 вражеских атак по позициям ВСУ, россияне пытались прорваться в направлении Константинополя, Бурлацкого и Скудного.

На Гуляйпольском направлении было вражеское наступление в направлении Привольного.

На Ореховском направлении украинские Вооруженные силы отбили четыре атаки противника в направлении Степного и вблизи Нестерянки.

В операционной зоне в Курской области ВСУ отбили 29 атак российских захватчиков. Враг нанес 13 авиационных ударов, применив 17 управляемых бомб, а также совершил 308 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 17 – с РСЗО.

Защитникам удалось поразить 14 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийскую систему и два пункта управления россиян. За прошедшие сутки вражеская армия потеряла 1340 военных. Также было уничтожено три танка, восемь боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, средство ПВО, 86 БпЛА и 101 единицу автомобильной техники противника.