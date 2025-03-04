Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни скинули на українську територію 104 КАБ, застосували 2638 дронів-камікадзе та здійснили понад п’ять тисяч сто обстрілів.

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Яка ситуація на фронті 4 березня

На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку захисники зіштовхнулися з двома атаками окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля населених пунктів Загризове та Іванівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

Ворожі штурми на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку росіяни атакували позиції у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 13 атак в районах Кримського та Торецька.

Ситуація біля Торецька: дивіться карту

На Покровському напрямку захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора біля населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

На Покровському напрямку ворог проводив штурми: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбулося 7 ворожих атак по позиціях ЗСУ, росіяни намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного.

На Гуляйпільському напрямку був ворожий наступ в напрямку Привільного.

На Оріхівському напрямку українські Збройні сили відбили чотири атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

В операційній зоні на Курщині ЗСУ відбили 29 атак російських загарбників. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих бомб, а також здійснив 308 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких 17 – із РСЗВ.

Захисникам вдалося уразити 14 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійську систему та два пункти управління росіян. Минулої доби ворожа армія втратила 1340 військових. Також було знищено три танки, вісім бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, засіб ППО, 86 БпЛА та 101 одиницю автомобільної техніки противника.