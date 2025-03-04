Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати росіян на сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже 879410 живої сили.

Актуальні втрати ворога на 4 березня:

особового складу – близько 879410 (+1340) осіб;

танків – 10255 (+3);

бойових броньованих машин – 21298 (+8);

артилерійських систем – 24064 (+45);

РСЗВ – 1306 (+0);

засоби ППО – 1094 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86);

крилаті ракети – 3085 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101);

спеціальна техніка – 3768 (+0).



Втрати ворога на 4 березня / Інфографіка Генштабу