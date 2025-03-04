Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росіяни рвуться на Сумщину, ЗСУ вдало діють під Покровськом: огляд фронту й карти ISW
Які втрати росіян на сьогодні
З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже 879410 живої сили.
Актуальні втрати ворога на 4 березня:
- особового складу – близько 879410 (+1340) осіб;
- танків – 10255 (+3);
- бойових броньованих машин – 21298 (+8);
- артилерійських систем – 24064 (+45);
- РСЗВ – 1306 (+0);
- засоби ППО – 1094 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86);
- крилаті ракети – 3085 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101);
- спеціальна техніка – 3768 (+0).