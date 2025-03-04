Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери россиян на сегодня
С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже 879410 живой силы.
Актуальные потери врага на 4 марта:
- личного состава – около 879410 (+1340) человек;
- танков – 10255 (+3);
- боевых бронированных машин – 21298 (+8);
- артиллерийских систем – 24064 (+45);
- РСЗВ – 1306 (+0);
- средства ПВО – 1094 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27741 (+86);
- крылатые ракеты – 3085 (+0);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 39428 (+101);
- специальная техника – 3768 (+0).