Аналитики Института изучения войны опубликовали свежий анализ о ситуации на фронте в Украине, пишет 24 Канал. Основной театр боевых действий в дальнейшем сосредоточен на Востоке Украины, однако оккупанты активно действуют и на других участках передовой.

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Почему россияне активизировались вблизи Сумщины

Российские войска недавно продвинулись в северной части Новой Сорочины, что в Курской области. Оккупанты провели наступательные операции вблизи Малой Локны и Лебедевки.

Однако 3 марта украинская бригада, действующая в Курской области, сообщила, что российские войска безуспешно провели усиленную механизированную атаку силами не менее взвода в две волны, и что украинские войска уничтожили четыре танка и один бронетранспортер.

Российские войска продолжают атаковать вблизи границы в Сумской области. Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что российские войска пытаются прорваться через границу и отрезать украинские логистические пути. Демченко заявил, что российские войска наступают в направлении Новенького, но не ведут широкомасштабных наступательных действий в этом районе.

Россияне пытаются окружить Торецк, сложная ситуация в районе Кругляковки

Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и в направлении Бочкового, но не продвинулись вперед. Также враг не имел успеха на Купянском направлении.

Российские войска проводили наступательные операции в направлении Петропавловки, что к западу от Купянска.

Командир украинского беспилотного полка, действующего на Купянском направлении, заявил, что самым опасным участком фронта в этом районе является район Кругляковки, где российские войска прорвали украинскую оборону и создали плацдарм через реку Оскол. Командир добавил, что наиболее интенсивные бои сейчас идут в районе Двуречной.

Карта фронта за 3 марта / Фото карты ISW

Российские войска проводили наступательные операции к северо-востоку от Боровой в районе, а также на Лиманском направлении, но не продвинулись вперед. Вражеские силы продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Российские войска проводили наступательные операции у самого Часового Яра, к северо-востоку от города у Григорьевки и на юг у Ступочек, Передтечиного и Александро-Шультного.

Оккупационные войска России продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись вперед. Россияне атаковали вблизи Торецка и к западу от города в районе Щербиновки.

Командир украинского батальона, действующего на Торецком направлении, заявил, что российские войска пытаются окружить Торецк, атакуя населенные пункты на флангах населенного пункта. Командир также заявил, что российские войска пытаются продвигаться пешком и на бронетехнике, гражданских автомобилях, мотоциклах и электроскутерах.

В ISW подтвердили продвижение ВСУ на Покровском направлении

Недавно украинские войска продвинулись вперед на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 2 марта, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в полях к юго-востоку от Удачного (к юго-западу от Покровска).

Российские войска продолжали наступательные операции у самого Покровска.

Российские войска не имели успеха на Кураховском направлении. Однако оккупанты недавно продвинулись вперед вблизи Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в юго-восточном Привольном.

