Аналітики Інституту вивчення війни опублікували свіжий аналіз про ситуацію на фронті в Україні, пише 24 Канал. Основний театр бойових дій надалі зосереджений на Сході України, однак окупанти активно діють і на інших ділянках передової.

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Чому росіяни активізувалися поблизу Сумщини

Російські війська нещодавно просунулися у північній частині Нової Сорочини, що в Курській області. Окупанти провели наступальні операції поблизу Малої Локни та Лебедівки.

Однак 3 березня українська бригада, що діє в Курській області, повідомила, що російські війська безуспішно провели посилену механізовану атаку силами щонайменше взводу у дві хвилі, і що українські війська знищили чотири танки та один бронетранспортер.

Російські війська продовжують атакувати поблизу кордону в Сумській області. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що російські війська намагаються прорватися через кордон і відрізати українські логістичні шляхи. Демченко заявив, що російські війська наступають у напрямку Новенького, але не ведуть широкомасштабних наступальних дій у цьому районі.

Росіяни намагаються оточити Торецьк, складна ситуація у районі Кругляківки

Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та в напрямку Бочкового, але не просунулися вперед. Також ворог не мав успіху на Куп'янському напрямку.

Російські війська проводили наступальні операції в напрямку Петропавлівки, що на захід від Куп'янська.

Командир українського безпілотного полку, що діє на Куп'янському напрямку, заявив, що найнебезпечнішою ділянкою фронту в цьому районі є район Кругляківки, де російські війська прорвали українську оборону й створили плацдарм через річку Оскіл. Командир додав, що найбільш інтенсивні бої наразі точаться в районі Дворічної.

Карта фронту за 3 березня / Фото мапи ISW

Російські війська проводили наступальні операції на північний схід від Борової в районі, а також на Лиманському напрямку, але не просунулися вперед. Ворожі сили продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська проводили наступальні операції біля самого Часового Яру, на північний схід від міста біля Григорівки та на південь біля Ступочок, Передтечиного та Олександро-Шультного.

Окупаційні війська Росії продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни атакували поблизу Торецька і на захід від міста в районі Щербинівки.

Командир українського батальйону, що діє на Торецькому напрямку, заявив, що російські війська намагаються оточити Торецьк, атакуючи населені пункти на флангах населеного пункту. Командир також заявив, що російські війська намагаються просуватися пішки і на бронетехніці, цивільних автомобілях, мотоциклах і електроскутерах.

В ISW підтвердили просування ЗСУ на Покровському напрямку

Нещодавно українські війська просунулися вперед на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися вперед у полях на південний схід від Удачного (на південний захід від Покровська).

Російські війська продовжували наступальні операції біля самого Покровська.

Російські війська не мали успіху на Курахівському напрямку. Однак окупанти нещодавно просунулися вперед поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в південно-східному Привільному.

