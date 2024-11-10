О ситуации на фронте рассказывает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

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Удары врага

Россия атаковала позиции украинских подразделений и населенные пункты двумя ракетными ударами, использовав две ракеты, также нанесла 78 авиаударов, в частности сбросила 134 КАБа.

Осуществила более 5 тысяч обстрелов, из них 112 из РСЗО и задействовала около 1600 дронов-камикадзе.

Авиаудары россияне осуществили, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеринарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Ямполовка, Северск, Дружба, Константиновка, Покровск, Мирноград, Петровка, Григорьевка, Дальнее, Раздольное, Зеленое Поле и Большая Новоселка Донецкой области; Темировка, Таврийское и Малая Токмачка Запорожской области.

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении Россия дважды проводила наступательные действия в районе Волчанска.



На Купянском направлении произошло 9 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.



На Лиманском направлении украинские защитники остановили 15 российских атак. Основные усилия Россия концентрировала в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.



На Северском направлении украинские подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского.





На Краматорском направлении Силы обороны остановили две попытки оккупантов продвинуться вблизи Белой Горы и Ступочек.





На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации Россия 9 раз пыталась продвинуться в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки.



На Покровском направлении Силы обороны отразили 39 атак, больше всего российские войска атакуют неподалеку Проминя, Лысовки и Григорьевки.



На Кураховском направлении российская армия 40 раз пыталась прорвать украинскую оборону в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки.



На Времовском направлении Силы обороны остановили 5 атак врага в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки.



На Ореховском направлении армия россияне один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.



На Приднепровском направлении Россия 3 раза пыталась захватить украинские позиции – без результатов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования российских наступательных группировок не обнаружено.

На границе с Черниговской областью Россия сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артобстрелы.

В Курской области Россия провела 23 штурма позиций украинских подразделений.