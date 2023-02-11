Об актуальной ситуации на фронтах на утро 11 февраля доложили в Генштабе ВСУ.
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Обстрелы не утихают
За прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, совершив пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил:
- 32 зенитных управляемых ракеты С-300,
- 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками.
Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахид-136". 22 дрона удалось сбить. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация на фронтах
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области,
- Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.
Север
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок нет.
Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.
Восток
- На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка.
- На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озарян Майорск Донецкой области.
- На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка.
Юг
- На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времевка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области.
- На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.
- В городе Мелитополь, коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.
Достижение наших ВСУ за сутки
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 2 района сосредоточения живой силы,
- склад боеприпасов,
- позицию зенитно-ракетного комплекса,
- а также 3 других важных объекта противника.
Добавим, что по состоянию на 11 февраля россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава.