Об актуальной ситуации на фронтах на утро 11 февраля доложили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы не утихают

За прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, совершив пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил:

32 зенитных управляемых ракеты С-300,

74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками.

Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахид-136". 22 дрона удалось сбить. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на фронтах

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области,

Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Север

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок нет.

Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Восток

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озарян Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка.

Юг

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времевка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В городе Мелитополь, коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 района сосредоточения живой силы,

склад боеприпасов,

позицию зенитно-ракетного комплекса,

а также 3 других важных объекта противника.

Добавим, что по состоянию на 11 февраля россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава.