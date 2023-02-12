Россияне сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

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Силы обороны отразили многочисленные атаки

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Силы обороны отразили многочисленные атаки на Донбассе: карта боевых действий

За сутки россияне нанесли 12 ракетных ударов, три из которых – по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых – с применением "Шахидов". Четыре этих дроны были сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из РСЗО.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов.

Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариковое и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная Харьковская область. Также оккупанты нанесли авиационных ударов возле Гатища и Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Нанес авиационных ударов недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Диброва на Луганщине и Григоровки и Спорного на Донетчине.

Оккупанты наступают на Купянском направлении: карта

На Бахмутском направлении танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

Россия ведет наступление под Авдеевкой: карта

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудару в районе Зимовщика.

Силы обороны соответствуют россиянам