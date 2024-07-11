Война в Украине - карта боевых действий / Коллаж 24 Канала
В течение суток на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Активнее всего российские войска в очередной раз штурмовали на Покровском направлении, здесь зафиксировано 42 боя.
При этом наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 11 июля. 24 Канал рассказывает о ситуации на фронте и показывает карту боевых действий.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара с применением 9 ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в частности 116 - с использованием РСЗО.
Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили 2 артиллерийские системы и 1 станцию РЭБ/РЛС.
Ситуация по направлениям
Также в Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Тогда как на границе с Черниговской и Сумской областями, по данным Генштаба противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.