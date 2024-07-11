Війна в Україні - карта бойових дій / Колаж 24 Каналу
Упродовж доби на фронті відбулось 146 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська в черговий раз штурмували на Покровському напрямку, тут зафіксовано 42 бої.
При цьому найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 11 липня. 24 Канал розповідає про ситуацію на фронті та показує карту бойових дій.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням 9 ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 116 - із використанням РСЗВ.
Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили 2 артилерійські системи та 1 станцію РЕБ/РЛС.
Ситуація за напрямками
Також у Генштабі відзначили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Тоді як на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, за даними Генштабу противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.