При цьому найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 11 липня. 24 Канал розповідає про ситуацію на фронті та показує карту бойових дій.

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Удари ворога та ЗСУ

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням 9 ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 116 - із використанням РСЗВ.

Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили 2 артилерійські системи та 1 станцію РЕБ/РЛС.

Ситуація за напрямками

Також у Генштабі відзначили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Тоді як на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, за даними Генштабу противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.