При цьому найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 11 липня. 24 Канал розповідає про ситуацію на фронті та показує карту бойових дій.

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Удари ворога та ЗСУ

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням 9 ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 116 - із використанням РСЗВ.

Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили 2 артилерійські системи та 1 станцію РЕБ/РЛС.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни. Греківка на карті:

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 17 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша, Юр’ївка, Євгенівка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Покровський напрямок на карті:

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Гуляйполя, але зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки і Роботиного. Роботинне на карті:

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали на лівому березі Дніпра в районі Кринок.

Також у Генштабі відзначили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Тоді як на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, за даними Генштабу противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.