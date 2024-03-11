Украинские защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Какова ситуация на поле боя, передает 24 Канал.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу врага.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны агрессора.