Украинские защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Какова ситуация на поле боя, передает 24 Канал.

Смотрите также Остановили 2 колонны российской техники: мощное видео боя нацгвардейцев с оккупантами

Что происходит на фронте

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не проводили.

На Лиманском Силы обороны отбили 8 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное и Роздоловка Донецкой.

На Бахмутском направлении – отражено 5 российских атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Авдеевском направлении защитники отбили 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отбито 3 атаки захватчиков в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 штурмовые действия, успеха не имели.

Важно "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе

Силы обороны мощно бьют оккупантов