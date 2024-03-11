Українські захисники й захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Яка ситуація на полі бою, передає 24 Канал.

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Що відбувається на фронті

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

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Сили борони потужно б'ють окупантів

  • Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу ворога.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони агресора.