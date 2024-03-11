Українські захисники й захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Яка ситуація на полі бою, передає 24 Канал.

Дивіться також Зупинили 2 колони російської техніки: потужне відео бою нацгвардійців з окупантами

Що відбувається на фронті

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському агресор зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не проводили.

На Лиманському Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької.

На Бахмутському напрямку – відбито 5 російських атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Авдіївському захисники відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки загарбників у районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському Сили оборони продовжують утримання позицій. Упродовж минулої доби противник здійснив 4 штурмові дії, успіху не мали.

Важливо "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі

Сили борони потужно б'ють окупантів