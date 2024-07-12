За прошедшие сутки было 120 боевых столкновений. Кроме того, россияне ударили по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах пятью ракетами, сбросил более ста КАБов и совершил 4480 обстрелов.

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