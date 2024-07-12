Протягом минулої доби було 120 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни вдарили по позиціях українських військ та мирних населених пунктах п'ятьма ракетами, скинув понад сто КАБів та здійснив 4480 обстрілів.

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Як ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни продовжували активні дії. Загалом там зафіксували 6 ворожих штурмів поблизу Вовчанська та Глибокого.

Росіяни атакували біля Вовчанська та Глибокого: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку було 7 бойових зіткнень за добу. ЗСУ відбивали атаки поблизу Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

ЗСУ відбивали атаки біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 штурмових дій противника біля Макіївки та Невського.

ЗСУ відбили атаки біля Макіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українська армія відбила 8 атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

Росіяни атакували поблизу Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 5 російських спроб прорвати оборону біля Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.

Ворог намагався прорватися біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак біля населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині.

Росія атакувала Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші війська відбивали 41 атаку росіян поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник особливо зосередив зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень.

Біля Новоолександрівки пройшло 14 боєзіткнень: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там росіяни 6 разів проводили штурми українських позицій.

Росіяни атакували біля Георгіївки: дивіться на карті

На Времівському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ 11 штурмів разів. Найбільш активні дії були неподалік Урожайного Донецької області, де зафіксували 7 атак.

Росія атакувала Урожайне 7 разів: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку обстановка значних змін не зазнала. ЗСУ відбили 1 атаку у бік Гуляйполя. Втрат позицій немає.

На Оріхівському напрямку було два бойових зіткнення. Одне з них – неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

Ворог штурмували позиції біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку росіяни продовжують робити спроби вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. 2 рази вони безуспішно атакували на цьому напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань немає.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська зберігають військову присутність. Вони також проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та обстрілюють населені пункти.