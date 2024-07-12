Протягом минулої доби було 120 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни вдарили по позиціях українських військ та мирних населених пунктах п'ятьма ракетами, скинув понад сто КАБів та здійснив 4480 обстрілів.

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Як ситуація на фронті

Росіяни атакували біля Вовчанська та Глибокого: дивіться на карті

ЗСУ відбивали атаки біля Синьківки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки біля Макіївки: дивіться на карті

Росіяни атакували поблизу Білогорівки: дивіться на карті

Ворог намагався прорватися біля Кліщіївки: дивіться на карті

Росія атакувала Торецьк: дивіться на карті

Біля Новоолександрівки пройшло 14 боєзіткнень: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Георгіївки: дивіться на карті

Росія атакувала Урожайне 7 разів: дивіться на карті

Ворог штурмували позиції біля Малої Токмачки: дивіться на карті