О ситуации на фронте по состоянию на 13 января сообщил Генштаб в утреннем своде. Как изменилась карта боевых действий за сутки, анализирует 24 Канал.

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Удары россиян

Всего враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • Авиационные удары получили : Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области.
  • Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.