О ситуации на фронте по состоянию на 13 января сообщил Генштаб в утреннем своде. Как изменилась карта боевых действий за сутки, анализирует 24 Канал.

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Удары россиян

Всего враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили : Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области.

: Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага у Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Ситуация возле Купянска:

на Лиманском направлении защитники отбили 6 атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.

на Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Клещиевка на карте:

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать россиян, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Авдеевка на карте:

на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 26 атак.

на Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

на Запорожском защитники отбили 8 атак окупантов западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. Вербовое на карте:

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безрезультатных штурмовых действий.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.