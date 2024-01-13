Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Удари ЗСУ
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.