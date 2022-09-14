Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 14 сентября доложили в Генштабе ВСУ.

Важно В Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ, свежие потери врага на Юге: основное за 203 день войны

Враг сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.

Продолжаются обстрелы позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, враг пытается принимать меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Какая обстановка в северных регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области;

на Харьковском направлении – Басово и Купянск.

Что происходит на Донбассе

Враг не прекращал обстрелы:

на Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;

– Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка; на Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка;

– Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;

– Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – Большая Новоселка, Новодонецкое и Времовка.

От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в частности Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк , Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли:

3 ракетных,

33 авиационных удара,

совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Какая обстановка на Юге

Неспокойно было и на:

Запорожском направлении – Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Червоное;

– Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Червоное; Южнобужском направлении – Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное.

В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

Достижение наших ВСУ

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка. В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили:

2 вражеских самолета (Су-25 и Су-24М),

один вертолет Ми-8 и БПЛА.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются.

Арестович анонсировал еще одно направление для ВСУ: смотрите видео



