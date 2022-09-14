Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 14 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ.

Важливо У Пентагоні оцінили контрнаступ ЗСУ, свіжі втрати ворога на Півдні: основне за 203 день війни

Ворог зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках.

Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Яка обстановка у північних регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Натомість ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області;

на Харківському напрямку – Басове та Куп'янськ.

Що відбувається на Донбасі

Ворог не припиняв обстріли:

на Краматорському напрямку – Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам'янське, Дронівка, Григорівка та Званівка;

– Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам'янське, Дронівка, Григорівка та Званівка; на Бахмутському напрямку – Юр'ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка;

– Юр'ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка;

– Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема це Харків, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

За минулу добу російські окупанти завдали:

3 ракетних,

33 авіаційних удари,

здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України.

Яка обстановка на Півдні

Неспокійно було і на:

Запорізькому напрямку – Новопіль, Гуляйполе, Залізничне, Червоне;

– Новопіль, Гуляйполе, Залізничне, Червоне; Південнобузькому напрямку – Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогреднєве, Безімене, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля, Кам'яне.

У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому.

Досягнення наших ЗСУ

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили:

2 ворожі літаки (Су-25 та Су-24М),

один вертоліт Мі-8 та БпЛА.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються.

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