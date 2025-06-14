Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 5 раз проводили наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 6 атак агрессора. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.

На Северском направлении ВСУ отбили 9 штурмовых действий оккупационных войск в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 26 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка.

ВСУ остановили более 50 штурмов на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении наши воины остановили 32 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в в районе Нестерянки – получил отпор.

На Приднепровском направлении ВСУ остановили одну попытку агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 35 атак российских захватчиков. Кроме этого, противник нанес 13 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также совершил 235 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.