Оккупированные территории обстреливают из-за отказа от "эвакуации": карта боевых действий за 14 ноября

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским оккупантам. По состоянию на 14 ноября враг наступает на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

ВСУ отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области. Детальнее о ситуации на фронте расскажет 24 канал.

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Россияне обстреливают Украину

От ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области. Всего за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Возрожденское, Уды, Стрелечья, Огурцово, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещиевка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Зализничное.

на Таврийском направлении – огневому поражению из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Высшетарасовке, Доброй Надие и Ильинке Днепропетровской области.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Что происходит на Херсонщине

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление врагом ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании им огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения ВСУ продолжают проводить стабилизационные мероприятия.

По имеющейся информации, 12 ноября российские оккупанты произвели минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой "эвакуации". В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.

В Запорожской области выселяют людей

В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск.

В Донецкой области продолжается так называемая "эвакуация"

С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая "эвакуация" имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в Иловайск.

ВСУ уничтожают оккупантов

Враг продолжает нести потери. В ночь на 13 ноября ВСУ в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Наша авиация нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За минувшие сутки ВСУ сбили БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 другие важные цели врага.

Напомним, что оккупанты продолжают нести потери. Так, на Бахмутском направлении удалось зафиксировать вывоз почти 20 трупов захватчиков.

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