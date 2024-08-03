Карта боевых действий на 3 августа / Коллаж 24 Канала
Уже 892 сутки Силы обороны сдерживают российские силы и очищают территорию нашего государства от захватчиков. Впрочем, оккупанты продолжают давить на позиции ВСУ.
В Генштабе рассказали, что только за минувшие сутки произошло 123 боевых столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в частности сбросил 114 КАБов. Кроме этого, совершил 4693 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте
Оккупанты давят на Лиманском направлении: смотрите на карте
ВСУ отражают атаки врага на Северском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте
Россияне пытаются продвигаться в направлении Торецка: смотрите на карте
Покровск – одна из самых горячих точнок на фронте: смотрите на карте
Какова ситуация на Времовском направлениисмотрите на карте
Какие у россиян потери
За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники оккупантов.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, района сосредоточения ВВТ, пункта управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.