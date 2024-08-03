Вже 892 добу Сили оборони стримують російські сили та очищують територію нашої держави від загарбників. Втім, окупанти продовжують тиснути на позиції ЗСУ.
У Генштабі розповіли, що лише за минулу добу відбулося 123 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБів. Крім цього, здійснив 4693 обстріли, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню.
Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті
Окупанти тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті
ЗСУ відбивають атаки ворога на Сіверському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті
Росіяни намагаються просуватися в напрямку Торецька: дивіться на карті
Покровськ – одна з найгарячіших точнок на фронті: дивіться на карті
Яка ситуація на Времівському напрямку: дивіться на карті
Які у росіян втрати
За минулу добу втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 27 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 54 автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження ОВТ, пункту управління БпЛА, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.