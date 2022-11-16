Россияне обстреливают населенные пункты на линии столкновения: карта боевых действий на 16 ноября

Российские оккупанты и дальше пытаются удержать временно захваченные ими территории. Также враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Однако Вооруженные Силы Украины дают отпор оккупантам. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 16 ноября доложили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты наносят удары по Украине

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времевка Донецкой области.

За прошедшие сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражением оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей.

Враг выпустил более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации, 77 крылатых ракет, 10 иранских дронов "Shahed-136" и один БпЛА "Орион" уничтожили подразделения Сил Обороны.

Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии столкновения. Так, за прошедшие сутки, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевке, Кондратовке и Славгороде Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

на Херсонском направлении – по всему спектру артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

ВСУ дают отпор оккупантам

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение оказались 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и боеприпасов оккупантов.

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