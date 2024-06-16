Общее количество боевых столкновений увеличилось до 51. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.
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