Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 51. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку.

До теми Окупанти здійснили невдалий нічний штурм позицій ЗСУ біля Красногорівки

Що відбувається на Сході України

На Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита, ще один бій – продовжується.

Ворог продовжує атакувати біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Берестового.

Бої тривають біля Берестового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог двічі безуспішно намагався атакувати наші позиції в районах Макіївки та Невського. Втрат позицій не допущено.

Ворог атакував позиції біля Невського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку росіяни продовжують нарощувати активність поблизу Верхньокам'янського та Роздолівки. Від початку доби наші захисники відбили уже п'ять ворожих штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають.



Росіяни нарощують активність біля Роздолівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку не мали успіху штурмувальні дії противника західніше Іванівського.

Російська війська не мали успіху біля Іванівського: дивіться на карті

На Покровському напрямку противник не полишає наміру протиснути нашу оборону. Від початку доби російські окупаційні війська 19 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. На даний час наші оборонці відбили 17 ворожих атак, ще дві тривають.

Біля Новоолександрівки були бої: дивіться на карті

На Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного. Наші захисники на даній ділянці відбили дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

ЗСУ обороняють позиції біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Времівському напрямку авіація російських окупаційних військ завдала два удари п’ятдесятьма чотирма некерованими авіаційними ракетами в районі Старомайорського.

Ворог атакував біля Старомайорського: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався тричі безуспішно атакувати наші позиції поблизу Кринок.

Росіяни безуспішно атакували позиції біля Кринок: дивіться на карті