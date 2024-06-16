Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 51. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку.
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