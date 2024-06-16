Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 51. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку.

До теми Окупанти здійснили невдалий нічний штурм позицій ЗСУ біля Красногорівки

Що відбувається на Сході України

Ворог продовжує атакувати біля Вовчанська: дивіться на карті

Бої тривають біля Берестового: дивіться на карті

Ворог атакував позиції біля Невського: дивіться на карті

Росіяни нарощують активність біля Роздолівки: дивіться на карті

Російська війська не мали успіху біля Іванівського: дивіться на карті

Біля Новоолександрівки були бої: дивіться на карті

ЗСУ обороняють позиції біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Ворог атакував біля Старомайорського: дивіться на карті

Росіяни безуспішно атакували позиції біля Кринок: дивіться на карті